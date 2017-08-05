موناكو يفوز على تولوز بثلاثية في افتتاحية الدوري الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

استهل فريق موناكو حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، على ملعب لويس الثاني في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبذلك يحصد موناكو أول ثلاث نقاط متصدرا الدوري ، في حين تجمد رصيد تولوز بلا رصيد ، وتستكمل الجولة اليوم السبت بلقاءات باريس سان جرمان مع اميان، وليون مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع كاين، وتروا مع رين، ومتز مع غانغان، وسانت اتيان مع نيس.

وتختتم الجولة الاحد بلقاءات ليل مع نانت، وانجيه مع بوردو، ومرسيليا مع ديجون.