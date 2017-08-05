الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يبحثان عددًا من الأزمات على الساحة الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في الأزمات على الساحة الدولية، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأنّ الرئيسين بحثا سبل زيادة التعاون في الأزمتين في سوريا والعراق، والتصدّي للنفوذ الإيراني، إضافة إلى البحث عن حل سياسي للوضع في ليبيا، وإلى سبل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل في أفريقيا والأزمة الكورية الشماليّة.

كما شدد الجانبان على أهمية احترام جميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية لاتّفاقيات مينسك، بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة.