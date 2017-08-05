لاعب وسط ليفربول يغيب شهرين بسبب إصابة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أمس الجمعة، أن لاعب الوسط آدم لالانا سيغيب لمدة شهرين بعد إصابته في الفخذ.

وأصيب اللاعب الدولي الانجليزي البالغ من العمر 29 عاما خلال خسارة ليفربول بركلات الترجيح أمام أتليتيكو مدريد في مباراة ودية أقيمت في ميونيخ السبت الماضي، خلال جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الانترنت “هذه أنباء لم نكن نود سماعها.. لسوء الحظ حجم الاصابة يشير إلى احتمال غياب آدم لفترة قد تصل إلى شهرين وليس لاسابيع. أتوقع غيابه في أغسطس وسبتمبر” .

وتابع: “سنراقب حالته وسننتظر معرفة تطور الأمور. إنه لاعب يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية ويعود دوما في الوقت المناسب من الاصابات منذ وجوده معنا”.