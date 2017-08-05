بالفيديو.. فرحة هيسترية من والد طفل مفقود عند استلامه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليم رجال الأمن والدفاع المدني بالطائف الطفل عبدالمحسن الجحدلي لأسرته عقب العثور عليه من قِبل فرق الإنقاذ بعد ثلاثة أيام من فقدانه في منطقة الشفا السیاحیة.

وأظهر الفيديو، والد الطفل وهو في فرحة هيستيرية ممزوجة بالدموع لحظة تسلمه الطفل، معانقاً إياه بشدة ليتمتم بكلمات عبّر فيها عن مدى شوقه له، فيما حرصت أعداد كبيرة من أقرباء وجيران أسرة الطفل على معانقة والد الطفل وتهنئته على عودته وهو بصحة جيدة.

وكانت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالطائف قد تمكنت من العثور على الطفل الذي فُقد الثلاثاء الماضي بالقرب من أحد مصانع الورود بمنطقة الشفا السیاحیة بالطائف.