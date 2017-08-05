الصحة تتعاقد مع ممرضات من مصر والأردن والسودان - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأت وزارة الصحة، إجراءات التعاقد الخارجي مع ممرضات من الأردن ومصر والسودان لاستقدام كوادر تمريضية وفق ما أوردته في تقريرها السنوي لعام 1436 / 1437.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديث بيانات حملة المؤهلات العليا في مجال التمريض، إذ بلغ إجمالي حملة الدكتوراه 9، وإجمالي حملة الماجستير 110، مؤكدة أنها وضعت المعايير للتعاقد الخارجي مع الأردن، السودان، مصر.

وأشارت الوزارة، إلى الدعم الذي قدمته من الكادر التمريضي للحد الجنوبي منذ انطلاق عاصفة الحزم، مؤكدة أنه تم دعم مستشفيات الحد الجنوبي منذ بداية عاصفة الحزم بـ2067 كادرا تمريضيا، بواقع 879 في نجران، و710 بجازان، و478 بعسير.

وأكدت، دعم مستشفيات الحد الجنوبي بالقوة التمريضية اللازمة حسب الاحتياج، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة الدليل الإرشادي لمتابعة العمل التمريضي بالمراكز الصحية على جميع المستويات القيادية التمريضية، وبينت الوزارة أنه تم وضع ضوابط ومعايير نقل خدمات الكوادر التمريضية بالتبادل مع الجهات الحكومية الأخرى واعتمادها، وفقا لصحيفة الوطن.