بالفيديو.. مشاجرة كهربا مع إداري بالاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق الاتحاد محمود كهربا، أحد إداريي فريق الاتفاق بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين في إطار بطولة تبوك الودية وانتهت بفوز الاتفاق بثلاثية نظيفة على العميد.

وظهر اللاعب كهربا بعد إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، وهو يتدخل في شجار وقع بين لاعب فريق الاتحاد فهد الأنصاري وأحد إداريي فريق الاتفاق، ليقوم كهربا بدفع الإداري محاولاً الاشتباك معه أكثر من مرة، فيما تدخل بعض زملائه بالفريق والطاقم الإداري وأفراد الأمن للحيلولة دون وقوع اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وكان فريق الاتحاد قد خسر المباراة التي جمعته بفريق الاتفاق ضمن منافسات دورة تبوك الودية بثلاثية نظيفة أمس الجمعة، في إطار استعداداته لانطلاق أولى مبارياته بدورى عبداللطيف جميل الخميس المقبل.