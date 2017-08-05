العسيري خرج من منزله قبل 13 يومًا ولم يعد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل الجهات الأمنية برجال ألمع، البحث عن المواطن المفقود “عايض علي عايض الغبساني العسيري”؛ حيث كان آخر ظهور له، بحسب تحديد المواقع من البحث، في جبل صلب ووادي حسوة برجال ألمع.

وبدأت حملة البحث وتمشيط المنطقة التي فقد فيها العسيري، قبل 13 يومًا، حيث تم إبلاغ الشرطة والبحث الجنائي للبحث في جميع الدوائر الحكومية والمستشفيات.

وخرج المفقود من منزلهم يقود سيارة ” ددسن غمارتين بيضاء بدون خطوط ” موديل 2015، وتحمل لوحة ” ب ح ب 9324″ .

ويناشد ذوو المفقود العسيري البحث عنه، مطالبين من يجده بالاتصال على هاتف أخيه أحمد على رقم: ” 0505269983 “.