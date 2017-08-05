أخضر التايكوندو يحقق 5 ميداليات في افتتاح البطولة الدولية بالأردن - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين 5 ميداليات ” 3 ذهب وبرونزيتان “، في اليوم الأول لمنافسات البطولة الدولية بالأردن .

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق لؤي غانم ” ذهبية وزن 33 كجم “، ورياض حمدي ” ذهبية وزن 41 كجم “، ومحمد السويق ” ذهبية وزن فوق 65 كجم “، فيما حقق أسامه الصّباغ برونزية وزن 57 كجم، وعبدالرحمن القرني برونزية وزن 53 كجم .

وأشاد المدربان الوطنيان فهد الدويسان ومحمد القحطاني بعطاء لاعبي المملكة في هذه المشاركة التي تأتي ضمن خطة الجهاز الفني لإعداد الفريق لبطولة العالم للناشئين نهاية شهر أغسطس الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية .