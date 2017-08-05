منى بعلبكي تكشف تفاصيل قضية الفساد وتعاقدها مع جامعة الحدود الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية الفساد المتهمة بها في لبنان، بالإضافة إلى تفاصيل تعاقدها مع كلية الصيدلة بفرع جامعة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء.

وأوضحت بعلبكي، التي تقيم حاليا في لبنان، أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحقها في القضية التي تورطت بها في عام 2008 واتُهمت باستيلائها على كمية من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان وأنها استبدلت بها أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أنها لم تسرق الأدوية ولم تتسبب في مقتل أحد، ومشيرة إلى أنها ستبقى في لبنان حتى ثبوت براءتها.

وحول طبيعة التعاقد مع جامعة الحدود الشمالية، أوضحت أن التعاقد معها جاء بصفتها أكاديمية، ولا تعمل في مهنة الصيدلة الذي أوقفت منذ تسعة أعوام عن ممارستها، مشيرة إلى أن عقدها مع الجامعة كانت مدته ثلاثة أعوام وانتهى، وطلبت من الجامعة تجديده؛ لكن لم يصلها الرد حتى الآن، وفقا لصحيفة الرياض.

يذكر أن كل من وزير التعليم أحمد العيسى وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وجها بمتابعة ما نُشر حيال قضية الأكاديمية اللبنانية.