 أمير الجوف يُوجه بتمكين مواطن من البناء بجانب قصره في سكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

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أمير الجوف يُوجه بتمكين مواطن من البناء بجانب قصره في سكاكا

أمير الجوف يُوجه بتمكين مواطن من البناء بجانب قصره في سكاكا
علي العنزي(صدى):

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، بتمكين مواطن من البناء بجانب قصره في مدينة سكاكا.
وكان المواطن تظلم من قرار منعه من البناء بجوار قصره في سكاكا، ليذكر سموه في توجيهه: ” لماذا يُمنع.. يُسمح له بالبناء “.
وأكد وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، أن توجيه أمير الجوف يؤكد حرصه على أن يحصل المواطن على كامل حقوقه وفقاً للنظام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 45 دقيقة

حكامنا وامرانا والنعم فيهم
لكن التعقيد من الي دونهم

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