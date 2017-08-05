زملاء العتيبي يكشفون عن رؤيا الشهيد بقرب استشهاده - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف أحد الجنود زملاء الشهيد الرائد محمد بن سهل العتيبي، تفاصيل عن حياتهم في موقع المرابطة على منفذ علب الحدودي، مبينا كيف كان الشهيد العتيبي يشعر بقرب استشهاده من خلال ” رؤيا ” كانت تتكرر عليه.

وأوضح الجندي أن الرائد محمد أخبرهم بشأن رؤيا منامية كانت تتردد عليه خلال الأيام الماضية، حيث كان يرى أن شيخا طاعنا في السن يأتي إليه ويقول له إن الحرب انتهت.

وأضاف الجندي أن زملاء الشهيد يعتقدون أن الرؤيا كانت تعني قرب استشهاده، كما أكد زملاء الشهيد، أنه كان دائماً ما يؤدي المهام الخطرة بنفسه، ولا يكلف الجنود الآخرين القيام بها.