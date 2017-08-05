العثور على جثة شخص شمال الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

العثور على جثة شخص شمال الأفلاج
عُثر مساء اليوم الجمعة، على جثة لشخص تحت ظل شجرة في منطقة صحراوية شرق وادي شطاب.
تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص شرقي وادي شطاب (40 كم شمال الأفلاج).
وانتقلت الجهات الأمنية علي الفور إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات المتَّبعة في التعامل مع مثل تلك الأحداث، ونقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى لمستشفى الأفلاج العام، وتشير الدلائل الأولية إلى أن الجثة لوافد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31350 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ان كان مسلم ، ويحسن عزاء اهله .. آمين ,,
,, يمكن ميت عطش ، او قرصة ثعبان او لدغة عقرب .. الله اعلم ..
,, تعددت الأسباب والموت واحد ,,