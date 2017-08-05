العثور على جثة شخص شمال الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

عُثر مساء اليوم الجمعة، على جثة لشخص تحت ظل شجرة في منطقة صحراوية شرق وادي شطاب.

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص شرقي وادي شطاب (40 كم شمال الأفلاج).

وانتقلت الجهات الأمنية علي الفور إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات المتَّبعة في التعامل مع مثل تلك الأحداث، ونقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى لمستشفى الأفلاج العام، وتشير الدلائل الأولية إلى أن الجثة لوافد.