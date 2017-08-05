استبعاد متوقع للنصر آسيويًا - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحي(صدى):

حتى هذه اللحظه لم تتضح هوية الفرق المشاركه في النسخه المقبله من دوري ابطال اسيا ( رسميا ) بسبب اشتراط الاتحاد الاسيوي ضرورة الحصول على الرخصه الاسيويه للانديه المرشحه للمشاركه بحسب المقاعد المحدده لكل دوله.

ويمتلك الدوري السعودي ثلاث مقاعد اساسيه ونصف مقعد للمشاركه كملحق ، وبحسب الانظمه وتوزيع البطولات الموسم الماضي فان الهلال والاهلي والنصر يشاركون في دوري المجموعات في حين يلعب فريق الاتحاد رابع الدوري الملحق الاسيوي في نسخة 2018.

وياتي المعيار المالي المعتمد كاحد شروط الرخصه الاسيويه كحجر عثرة في طريق النصر والاتحاد، وبحسب تاكيدات نصراويه فان مشاركة النصر في دوري ابطال اسيا (مستحيله) لتراكم الديون التي تمنع الحصول على الرخصه. في حين يبذل الاتحاديون بقياده انمار الحائلي جهود جباره لتقليص وحل مشاكل الديون والشكاوى ، واذا استمرت الاداره الاتحاديه على نفس النهج فان فرصه الفريق جيده للحصول على الرخصه الاسيويه.

وفي خطوه استباقيه خاطب الاتحاد السعودي نادي الرائد لتنفيذ كافه اشتراطات الاتحاد الاسيوي ليحل بديل محتمل لغياب النصر او الاتحاد عن المشاركه.

جيدير بالذكر ان لائحة تراخيص الأندية السعودية تضم المعايير الخمسة التالية (الرياضية – الإدارية – القانونية – المالية – البنية التحتية) ومستوياتها المصنفة (أ، ب، ج) التي على ضوئها تتحدد نتائج منح الرخصة من لجنة التراخيص.