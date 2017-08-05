بالصور.. مقتل وإصابة 4 في تصادم شاحنة و3 سيارات بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أسفر حادث تصادم شاحنة محملة بالأثاث في مركز بني عمرو بالنماص، مساء أمس، إلى مصرع شخصَيْن وإصابة اثنين آخرين.

وفي التفاصيل، فقد قائد شاحنة السيطرة عليها وتدهورت من منحدر عال بالطريق السريع الرابط بين أبها والباحة، وسحقت ثلاث سيارات، كانت متوقفة بجانب الطريق؛ ما أدى إلى وفاة قائد الشاحنة، ووفاة شاب سعودي كان داخل سيارة من نوع أوبتيما سوداء اللون، إلى جانب إصابة اثنين آخرين، وُصفت إصاباتهما بالخطيرة.

وحضر الحادث فِرق من دوريات الشرطة والدفاع المدني.