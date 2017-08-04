⁠⁠⁠⁠⁠اختتام دورة البكور لمراجعة وضبط القرآن الكريم بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

اختتمت مساء اليوم الجمعة، دورة البكور التاسعة لمراجعة وضبط القرآن الكريم بجامـع الشيـخ سعـد بن عبـد الله المـوسـى بالرياض.

زشارك الحضور صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي، والأمين العام لمسابقة الملك عبدالعزيز المحلية والدولية للقرآن الكريم الشيخ الدكتور منصور بن محمد السميح ، والأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي الدكتور زيد بن علي الدكان.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير خالد بن سعود بن خالد كلمة أكد فيها ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على التحاقهم بمثل هذه الدورات والحلقات القرآنية المباركة التي تحظى بدعم ومساندة من القيادة الرشيدة، معتبراً خير ما ينفق فيه المال في مثل هذه الحلقات لتعليم كتاب الله.

وفي ختام الحفل تم تكريم الخاتمين في الدورة الذين بلغ عددهم 10 خاتمين، والطلاب المتميزين في الدورة، والجهات الداعمة والراعية للدورة.