تخصيص سكن بديل للأسر المتضررة من حريق مارينا دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أعلنت حكومة دبي؛ تخصيص سكن بديل للعائلات التي تضررت من حريق ” مارينا دبي ” الذي نشب في ساعة متأخرة من ليل أمس.

وكان الحريق قد اندلع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المارينا في إمارة دبي، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من الأدوار العليا في برج ” الشعلة ” .

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي فجر اليوم، سيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الذي اندلع بعد ساعة من منتصف ليل البارحة.

وحضر في وقت مبكر من الحريق إلى موقع الحادث القائد العام لشرطة دبي ومدير عام الدفاع المدني في الإمارة؛ لمتابعة عمليات السيطرة على النار التي اندلعت في البرج الشاهق.