مظاهرات للعمالة الوافدة إلى قطر رفضًا لتأخر صرف الرواتب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تعيش قطر حالة من الانهيار الاقتصادي، عقب الموقف الموحد من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من نظام تميم بن حمد، إذ تأخر صرف رواتب العمالة الوافدة إلى الدوحة.

صفحة المعارضة القطرية على موقع التدوينات ” تويتر ” أكدت خروج مظاهرات للعمالة الوافدة إلى قطر فى أنحاء الدوحة، بسبب تأخر استلام رواتبهم، عقب الخسائر الاقتصادية.

ووقعت مواجهات بين رجال الأمن القطريين والعمالة الوافدة التى تطالب بمستحقاتهم المتأخرة، إذ لم يُحَدَّد موعد لصرف هذه المستحقات.