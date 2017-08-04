البنتاجون يوصي البيت الأبيض بإرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أوصت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” بأن يرسل البيت الأبيض أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وفقًا لتصريحات مصادر مسؤولة، للمساعدة فى معركتها ضد روسيا.

المسؤولون طالبوا عدم الكشف عن هويتهم، وأكدوا أن التوصية تتضمن صواريخ مضادة للدبابات من طراز ” جافيل ” بتكلفة 50 مليون دولار تقريبًا.

وأشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن تقديم الأسلحة، ولكنهم اتفقوا على أن البنتاجون يؤيد هذه الخطوة، فيما لم يؤكد المتحدث باسم البنتاجون تفاصيل الصفقة، قائلاً: ” لم نقرر أى شيء ” .

هيذر نويرت المتحدث باسم وزارة الخارجية، أوضح خلال مؤتمر صحفى: ” يمكننى التأكيد أننا لم نقدم أسلحة دفاعية، ولا نستبعد خيار القيام بذلك ” .

فيما علق القائد المتعاقد لحلف الناتو جيمس ستافريديس قائلا: ” إنها الخطوة الصحيحة، وأرى بصمات وزير الدفاع ماتيس فى كل مكان ” .