" غازبروم " الروسية تنقل الغاز الروسي بعيدًا عن أوكرانيا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

ذكرت صحيفة ” فيدوموستي ” الروسية، اليوم الجمعة، أن شركة ” غازبروم ” الروسية خفضت نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى سلوفاكيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة الروسية استعاضت عن استخدام الأراضي الأوكرانية بزيادة ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب ” OPAL ” ، الذي ينقل الغاز عبر مشروع ” السيل الشمالي ” باتجاه ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة الروسية، أن ” غازبروم ” استخدمت 40% من طاقة خط أنابيب ” OPAL ” لنقل ما بين 56-71 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الروسي.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية قد وافقت في أكتوبر 2016 على استخدام شركة ” غازبروم ” 50% من قدرة خط أنابيب نقل الغاز OPAL .

ولفتت الصحيفة الروسية إلى أن خط أنابيب ” OPAL ” ، الذي تم الانتهاء من تشيده في عام 2011 ، يسمح لشركة ” غازبروم ” بنقل الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الأوروبيين دون اللجوء إلى أوكرانيا.