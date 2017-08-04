3 إصابات لفلسطينيين واعتقال طفل في الخليل - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل واعتقل طفل، مساء اليوم الجمعة، خلال اعتداءات شنها مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، على حارة جابر شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن عددا من مستوطني مستوطنة ” كريات أربع ” المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، هاجموا حارة جابر واعتدوا على سكانها، ما أدى لإصابة مواطن من عائلة ربعي بكسور في يده جراء تعرضه للرشق بالحجارة.

وأضاف أن جنود الاحتلال تدخلوا لحماية المستوطنين وأطلقوا العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط صوب سكان المنطقة، ما أدى لإصابة الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، والمواطن منير جابر، إضافة لاعتقال الطفل أحمد جابر (12 عاما).