دراسة علمية حديثة: السبانخ قد تصيب بـ " الزهايمر " - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة علمية حديثة: السبانخ قد تصيب بـ ” الزهايمر “
قالت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون استراليون، إن السبانخ قد تسبب مرض ” الزهايمر ” في الأشخاص المعرضين للخطر.
وأشار الباحثون إلى أن السبانخ غنية بالحديد وهو ما يؤدي إلى أكسدة الخلايا، خاصى عند الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الحديد، بالإضافة إلى تراكم لويحات ” اميلويد بيتا ” فى المخ، والتى كانت مرتبطة سابقًا مع مرض الزهايمر، وهم أكثر عرضة للانخفاض المعرفي السريع.
وأكد الباحثون، أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات ” اميلويد بيتا ” مع انخفاض مستويات الحديد فى الجسم هم أقل عرضة للمرض.
وأشار الباحثون، إلى أن إزالة هذا الصدأ من الدماغ يمكن أن يمنع أو يؤخر الحالة التنكسية لمرض الزهايمر أو انخفاض المعرفة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31330 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9983 ] نشر منذ 1 ساعة
لالا انا احبها بالفطاير 😥😥💔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله ابلشونا كل شوي يطلعون لنا سالفه
هذا يجيب السرطان وهذا يجيب الزهايمر
طيب باباي من عرفته وهو ياكل سبانخ ماجاه زهايمر
هذا زينه هو وحرمته زيتونه