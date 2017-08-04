دراسة علمية حديثة: السبانخ قد تصيب بـ " الزهايمر " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون استراليون، إن السبانخ قد تسبب مرض ” الزهايمر ” في الأشخاص المعرضين للخطر.

وأشار الباحثون إلى أن السبانخ غنية بالحديد وهو ما يؤدي إلى أكسدة الخلايا، خاصى عند الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الحديد، بالإضافة إلى تراكم لويحات ” اميلويد بيتا ” فى المخ، والتى كانت مرتبطة سابقًا مع مرض الزهايمر، وهم أكثر عرضة للانخفاض المعرفي السريع.

وأكد الباحثون، أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات ” اميلويد بيتا ” مع انخفاض مستويات الحديد فى الجسم هم أقل عرضة للمرض.

وأشار الباحثون، إلى أن إزالة هذا الصدأ من الدماغ يمكن أن يمنع أو يؤخر الحالة التنكسية لمرض الزهايمر أو انخفاض المعرفة.