سياج أمني غربي الأنبار العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

شرعت السلطات في قضاء هيت غربي الأنبار في بناء سياج أمني حول المدنية، وذلك سعيا للتصدي لمحاولات عناصر تنظيم داعش التسلل إلى المدنية وتـنفيذ هجمات فيها.

ويهدف السياج الأمني وفق مسؤولين محليين إلى تأمين المدينة وعزلها عن المناطق الصحراوية المحيطة، التي ينتشر فيها عناصر التنظيم، ومنعها من التسلل إلي المدنية، وحصر الدخول أو الخروج منها عبر بوابات أمنية ونقاط تفتيش تشرف عليها قوات الشرطة والجيش.

وتهدف المرحلة الثانية من تشييد السياج إلى تغطية الطريق، الذي يربط المدنية بقضاء حديثة وصولا إلى ناحية البغدادي.