القصة الكاملة لوفاة الراقصة " غزل " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الراقصة غزل، أثناء إجراء عملية تجميل بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة.

التحقيقات مع مسؤولي المستشفى أوضحت أن الراقصة كانت تجري عملية إجهاض وليس عملية تجميل، وأنها متزوجة عرفيًا، وأن الجنين توفي في بطنها، وكان لا بد من إجراء جراحة عاجلة لاستخراجه.

وأكدت تحقيقات أجهزة الأمن وأقوال زوج الراقصة؛ أن إدارة المستشفى حددت للراقصة موعدًا صباح أمس الخميس، لإجراء الجراحة، وبالفعل أجرتها طبيبة تدعى رحمة بمساعدة 3 ممرضات، وعقب انتهاء العملية تدهورت حالة الراقصة بسبب إصابتها بنزيف حاد، وفارقت الحياة.

وأعلن أصدقاء الراقصة غزل وفاتها خلال إجرائها جراحة تجميل، وهو ما تبين عدم صحته بعد أن كشفت السلطات أنها كانت تجري عملية إجهاض.

وتوفت غزل وهي في الـ25 من عمرها، وشاركت في عدة كليبات لمطربين مصريين، وظهرت في عدة أعمال فنية آخرها مسلسل ” عفاريت عدلي علام ” .