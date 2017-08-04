بالفيديو والصور.. محاولة فاشلة لقطع شجره عمرها 150 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. محاولة فاشلة لقطع شجره عمرها 150 عامًا
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح تعرض شجرة سرح معمرة في منطقة برية بالقرب من حوطة بني تميم جنوب منطقة الرياض لاعتداء من قبل أشخاص مجهولين، حيث حاولوا قطعها من أصولها بمنشار كهربائي.
وأظهر مقطع الفيديو، لشابين وهما يعملان على محاولة إنقاذ الشجرة؛ حيث حاولوا إعادة ترميم جذعها، كما بادرت فرق تطوعية عدة لإنقاذ الشجرة المعمرة، التي قُدر عمرها بـ150 عامًا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31330 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خير يالنشاما ,, والله انكم كفو ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يجزاهم خير
يقولون ماعمر الا عمر سرحه ولا عمر الا عمر نصر
عندنا السرح والسدر من اطول الاشجار عمرا
مدري وش يبون بها السرحه لا تصلح حطب ولا خشب للعسل