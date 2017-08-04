بالصور.. طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لبدء سفر الحجاج الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسفر الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة الأربعاء المقبل، بإعداد صالات السفر وتجهيزها بكل الإمكانيات لخدمة الحجاج.

وجهزت إدارات الورش والكهرباء الطرق المؤدية للمطار، ووضع لوحات إرشادية لتوضيح الصالات الخاصة بالحجاج، وهى الصالة الموسمية لرحلات مصر للطيران، ومبنى رقم 2 لرحلات الخطوط السعودية المنتظمة، ومبنى رقم 1 لرحلات الخطوط السعودية الإضافية، ورحلات شركات الطيران الخاصة، ووضع حواجز لتنظيم دخول الحجاج وفرزهم عن المودعين.

فيما عقد مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، اجتماعا لمتابعة استعدادات بدء موسم سفر الحجاج، بمشاركة كل الجهات العاملة بمطار القاهرة، للتنسيق حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، وتحديد مهام كل جهة.

من جانبه؛ حرص رئيس المطار على التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر، وعقد غرفة عمليات طوال 24 ساعة لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التي تطرأ، والعمل على حلها بشكل فوري.

وناشد رئيس المطار شركات الطيران بتوزيع الرحلات على مدار الـ24 ساعة لتلافي أي تكدس، وتكثيف الأعداد في جميع الجهات العاملة بالمطار، وفتح جميع المنافذ، سواء في الجوازات، أو الجمارك.