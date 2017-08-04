اختتام معرض " نسك الحج " بجامع السلطان قابوس الأكبر - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

اختتمت بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر، اليوم الجمعة، فعاليات معرض ” نسك الحج ” ، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية ممثلة بدائرة الإرشاد النسوي.

واستهدف المعرض الراغبين لأداء مناسك حج بيت الله الحرام هذا العام وشهد على مدى ثلاثة ايام محاضرات بثلاث لغات هي: العربية والانجليزية والسواحلية تضمنت كيفية أداء مناسك الحج وكل ما يلزم الحاج من أمور بدءا من مغادرته السلطنة، وانتهاء باداء آخر ركن من أركان الحج.

وقالت سامية بنت سيف البطاشية المشرفة على المعرض إن هذه هي النسخة الرابعة للمعرض وقد تميز عن المعارض السابقة بكثرة الكتيبات والمنشورات الدينية والصحية الخاصة بالحج التي وزعت للحضور بالإضافة إلى توزيع مئات الحقائب.

وأوضحت أن دائرة الإرشاد النسوي قامت قبل انطلاقة المعرض بإرسال رسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل المقاولين من أصحاب حملات الحج لحث الحجاج المسجلين لديهم لحضور هذا المعرض، مبينة أن أكثر من 600 شخص زاروا المعرض.