تقرير: تشابة جوال " جوجل بيكسل " الجديد مع نظيرتها السابقة - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير: تشابة جوال ” جوجل بيكسل ” الجديد مع نظيرتها السابقة
كشف تقرير نشرته ” زي فيرج ” ، أن النسخة القادمة من جوال ” جوجل ” ” بيكسل ” سوف تشبه إلى حد كبير النسخة السابقة، وهو ما ظهر جليا في صورة مسربة.
ويرى محللون أن ” جوجل ” ستتخذ خطوة جريئة بشأن تشابه النسخة القادمة من ” بيكسل ” في ظل ترقب إصدار ” آبل ” نسختها ” آيفون 8 ” في وقت لاحق هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن جوال ” بيكسل ” الجديد لن يضم كاميرا مزدوجة مثل غالبية الجوالات المرتقبة بحسب الشائعات حولها.
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6325 ] نشر منذ 38 دقيقة
أشار التقرير إلى أن جوال ” بيكسل ” الجديد لن يضم كاميرا مزدوجة مثل غالبية الجوالات.
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ياخسارة 😫أهم شششئ الكام ، أجل كيف نصور للآخرين تفاصيل حياتنا اليومية بالتفصيل الممل
وأهم شئ الصناب شاة🐐