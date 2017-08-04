 تقرير: تشابة جوال " جوجل بيكسل " الجديد مع نظيرتها السابقة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 4

    أغسطس

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تقرير: تشابة جوال ” جوجل بيكسل ” الجديد مع نظيرتها السابقة

تقرير: تشابة جوال ” جوجل بيكسل ” الجديد مع نظيرتها السابقة
حمود العنزي(صدى):

كشف تقرير نشرته ” زي فيرج ” ، أن النسخة القادمة من جوال ” جوجل ” ” بيكسل ” سوف تشبه إلى حد كبير النسخة السابقة، وهو ما ظهر جليا في صورة مسربة.

ويرى محللون أن ” جوجل ” ستتخذ خطوة جريئة بشأن تشابه النسخة القادمة من ” بيكسل ” في ظل ترقب إصدار ” آبل ” نسختها ” آيفون 8 ” في وقت لاحق هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن جوال ” بيكسل ” الجديد لن يضم كاميرا مزدوجة مثل غالبية الجوالات المرتقبة بحسب الشائعات حولها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6325 ] نشر منذ 38 دقيقة

أشار التقرير إلى أن جوال ” بيكسل ” الجديد لن يضم كاميرا مزدوجة مثل غالبية الجوالات.
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ياخسارة 😫أهم شششئ الكام ، أجل كيف نصور للآخرين تفاصيل حياتنا اليومية بالتفصيل الممل
وأهم شئ الصناب شاة🐐

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