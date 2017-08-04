بورصة لندن تنهي التداول على ارتفاع 0.5 % - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أنهت بورصة لندن تداولاتها الأسبوعية اليوم الجمعة، على ارتفاع وذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسهم البنك الملكي الأسكتلندي ارتفعا بعد التقرير الذي نشر في وقت سابق من اليوم وأشار إلى ارتفاع أرباح المصرف.

وفي الوقت نفسه سجل الإسترليني انخفاضا أمام الدولار بعد تقرير اليوم الذي أشار إلى ارتفاع أعداد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو.

وسجل مؤشر (إف تي إس إي 100) ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة ليغلق على 7,511.71 ليسجل أعلى نهاية منذ 19 يونيو، وفق بيانات على موقع (فاكت سيت).

وسجل المؤشر خلال الأسبوع المنتهي اليوم زيادة وصلت إلى 2 في المائة وهي أعلى زيادة منذ ديسمبر الماضي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.3033 دولار حيث ارتفع الدولار نحو 0.88 في المائة بعد تقرير صادر اليوم أشار إلى ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة في يوليو إلى 209 الاف وظيفة بينما ارتفعت المرتبات بنسبة وصلت إلى 0.3 في المائة.