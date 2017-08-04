مسئول يمني يحذر من التصرف بعقارات الدولة في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

حذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني باليمن أنيس باحارثة، من التصرف الغير قانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية.

وقال باحارثة ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ إن ما صدر عن حكومة الانقلابيين الحوثي وصالح بصنعاء بمنح كل وزرائهم ثلاثين لبنة قرار غير قانوني ولا يعتد به.

وحمل المليشيا الانقلابية مسئولية العبث بأملاك الدولة التي تعد ملك الشعب ، وتقع مسئولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع.

وأشار باحارثة إلى أن الحكومة لن تسمح بمثل هذا العبث ، وسيطال العقاب كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة ، محذراً مدراء فروع الهيئة والمختصين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية من التعامل مع هذه القرارات التي تعد لاغية بحكم القانون.