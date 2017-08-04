مسئول يمني يحذر من التصرف بعقارات الدولة في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

مسئول يمني يحذر من التصرف بعقارات الدولة في صنعاء
حذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني باليمن أنيس باحارثة، من التصرف الغير قانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية.
وقال باحارثة ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ إن ما صدر عن حكومة الانقلابيين الحوثي وصالح بصنعاء بمنح كل وزرائهم ثلاثين لبنة قرار غير قانوني ولا يعتد به.
وحمل المليشيا الانقلابية مسئولية العبث بأملاك الدولة التي تعد ملك الشعب ، وتقع مسئولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع.
وأشار باحارثة إلى أن الحكومة لن تسمح بمثل هذا العبث ، وسيطال العقاب كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة ، محذراً مدراء فروع الهيئة والمختصين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية من التعامل مع هذه القرارات التي تعد لاغية بحكم القانون.
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