منتزهات " بني حسن " تستضيف سباق تحدي الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

منتزه الأمير مشاري بن سعود، الواقع بمحافظة بني حسن في الباحة، والذي يداعب سحاب على قمم جبال السراة، ومنتزه جدر السياحي ذو الطبيعة الخلابة؛ ينتظران انتظار الكرنفال الخليجي سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات، والذي يُنَظَّم لأول مرة بالخليج العربي.

وتتميز طبيعة محافظة بني حسن على مستوى المنطقة بشكل عام بامتدادها لمسافات طويلة، وجمال الطبيعة الخلابة للمنتزه، لينعم الزوار بمناظر المياه الجارية، والخضرة الجبلية الأخاذة، خاصة في فصل الصيف.

10 آلاف متر مربع هي مساحة منتزه الأمير مشاري بن سعود، خصصت للعائلات والشباب، ويتوافد عليه الزوار من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة.

من جانبهم؛ أشاد أهالي ” بني حسن ” باحتضان المحافظة لهذه الفعالية، ودعم سمو أمير المنطقة لها، مؤكدين أن ذلك خير دليل على تميز موقع المحافظة، وتنوعها في شتى المجالات.

عبد الله الزهراني، أحد الأهالي، وصف فكرة سباق صعود المرتفعات بـ ” الرائعة ” ، وأن محافظة بني حسن تستحق تنظيم ذلك السباق الرائد والمتميز، بينما أوضح أحمد الزهراني، أن محافظة بني حسن تتميز بتنوع طبيعتها وتضاريسها التي تكسوها الطبيعة الخلابة، موجّهًا الشكر لمحافظ بني حسن، الأستاذ محمد الفائز، على اهتمامه ودعمه لهذه الفعالية.