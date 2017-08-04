عطل فني يؤخر إقلاع طائرة " النيل " إلى الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبو الفضل(صدى):

تأخر إقلاع طائرة ” طيران النيل ” المتجهة اليوم الجمعة من مطار القاهرة إلى الطائف؛ بسبب عطل فني أصاب الطائرة، ونقل ركابها إلى أحد الفنادق بعد تعذر الإصلاح بسرعة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن قائد رحلة طيران النيل رقم 101 من طراز ” إيرباص 320 ” أثناء استعداده للإقلاع إلى الطائف؛ فوجئ بإصابة الطائرة بعطل فنى، واستعدى فريق فنى لإصلاح العطل، ولكن تعذر إصلاحه بسرعة، فتم إلغاء سفر الركاب وعددهم 156 راكبًا، ونُقِلوا إلى أحد الفنادق لحين إصلاح العطل، أو استدعاء طائرة بديلة للإقلاع بالركاب.