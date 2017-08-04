وجهاء المجتمع والإعلاميون يشرفون أفراح حمد بن محارب - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

احتفل حمد بن عبد العالي بن محارب الجش؛ بزواج ابنه ” علي ” يوم الجمعة الموافق 1438/10/27، بقاعة المكارم بمحافظة عنيزة.

وحضر حفل الزفاف وجهاء المجتمع مشائخ القبائل والإعلاميين والمثقفين، على رأسهم سعادة اللواء ركن دكتور عائض مثيب القعياني، وسعادة الدكتور محمد القعياني، ومعالي المستشار عبد الله الدعيج، ومعالي السفير طلال الشمري، وسعادة العميد دكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون بالمملكة، والإعلامي خالد اليمني مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الإعلامي إبراهيم الغنام المذيع في القناة الأولى كان ضمن الحضور، بالإضافة إلى كل من الإعلامي أحمد عبد الله الحصين مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة القصيم، والإعلامي سعيد العجل مدير تحرير صحيفة ” صدى ” الإلكترونية ورئيس ملتقى ” إعلاميون مبادرون ” ، والإعلامي سعود المطيري المحرر بجريدة الرياض، والإعلامي إبراهيم المزروع المحرر بجريدة الرياض، والإعلامي حمود العقيلي المحرر بجريدة الجزيرة، والإعلامي خالد الخضيري المذيع بقناة المجد، والإعلامي جاسم الجبيل.

وحضر شيخ قبيلة الجشوش الشيخ فلاح بن صينتان الحوز، وسعادة المقدم سلمان بن فالح الجش، والشيخ تركي بن سلطان بن ضمنه.

بدأ الحفل بآيات من كتاب الله الكريم، تلاها على مسامعهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجش، ثم كلمة صاحب الحفل ألقاها بالنيابة عنه ابنه الشاعر عليان، ثم ألقى قصيدة ترحبيه، ثم كلمة مع الدكتور محمد القعياني بهذه المناسبة، ثم كلمة للإعلامي إبراهيم الغنام.

وتألق في فقرات الشعر والشعراء، كل من الشاعر علي محمد الجش، والشاعر علي عبد الله الجش، والشاعر وليد السليمي، والشاعر عبد الرحمن السليمي، والشاعر طاهر عبد الرحمن العشماوي، والشاعر سعود بن حبيب العازمي، والشاعر فواز الهفتاء.

وبالنيابة عن صاحب الحفل؛ كَرَّمَ ابنه الشاعر عليان جميع الصحف المشاركة والشعراء، بالإضافة إلى إهداء الشيخ سلمان بن دبيان الشطيطي ” سيفًا ” لوالد العريس، سلمه بالنيابة عنه ابنه الأستاذ سلطان، وتكريم الأستاذ عبد الملك عبدالله الشاطري للعريس بـ ” سيف ” ، وتكريم من الشاعر متعب فهد المرشدي عبارة عن سيف والبشت، وسلمه بالنيابة فارس فيحان الشتيلي.

وتتقدم أسرة تحرير ” صدى ” بالتهنئة لحمد بن محارب، بمناسبة زواج ابنه ” علي ” .. ألف مبروك.