أمريكا تُندد بإعدام المبرمج العالمي " باسل الصفدي " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بإعدام المبرمج العالمي باسل الصفدي، محملة نظام بشار الأسد المسؤولية.

وأعربت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس، عن غضبها إزاء أعمال العنف المتكررة، بما فيها التعذيب والإعدامات التي يقوم بها نظام الأسد خارج نطاق القضاء؛ حيث جاء في البيان أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية إلحاق المعاناة والموت والدمار بشعبه.

يُذكر أن ” باسل الصفدي ” كان من أبرز المبرمجين العرب، وعمل في العديد من الشركات البرمجية الدولية، وله العديد من الإسهامات في أعمال شركات ومؤسسات عالمية.