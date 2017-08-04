ولي العهد يتكفل بعلاج الطفل عبدالله المانعي خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تكفل نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج الطفل عبدالله سليمان المانعي، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ويحتاج لزراعة أمعاء؛ إذ وُلد وهو يعاني مرضًا في الأمعاء؛ أدى لعدم قدرته على امتصاص الغذاء بشكل طبيعي؛ ما يستلزم الاعتماد بشكل كامل ورئيسي لفترة طويلة على التغذية الوريدية الدائمة .

ووجَّه نائب خادم الحرمين الشريفين، بعلاجه في أحد المراكز المتخصصة خارج المملكة على نفقته الخاصة – حفظه الله – .