وزير الحج والعمرة يتفقد مطار الملك عبد العزيز وخدمات الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفقد معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الاستعدادات الكبيرة للجهات الحكومية العاملة في منظومة الحج؛ خلال زيارته مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم الجمعة.

واستعرض معالي وزير الحج والعمرة الخدمات المُقَدَّمَة، ومكتب الوكلاء الموحد، والنقابة العامة للسيارات، وحافلات النقل، وبرامج الاستقبال، وَجَّهَ بالتقيد ببرامج تقليص فترة انتظار الحجاج، وتقديم الخدمات التي تُمَكِّن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم، بكل يسر وسهولة.

ووقف معالي وزير الحج والعمرة خلال جولته على الخدمات الجديدة المُقَدَّمَة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا آلاف الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وشدد خلال الجولة على أهمية التفاني والإخلاص في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه حفظهما الله في العناية بضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة، وحتى مغادرتهم لأداء مناسك الحج سالمين غانمين إن شاء الله.

بدأت زيارة معالي وزير الحج والعمرة بتَفَقُّد صالة كبار الشخصيات، تم التوجه إلى ساحة الخيام، ومن ثم إلى منطقة الترحيل، وصعود الأتوبيسات، والتقى مجموعة من الحجاج داخلها ورحب بهم واستمع إليهم، بالإضافة إلى وقوفه على خدمات الصالات الداخلية في صالات المطار، ومناطق الحجاج، والنقل، والجوازات، والجمارك، واطلع على آلية العمل بها، وأشاد بالبرنامج ” الترحيبي ” لاستقبال ضيوف الرحمن الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة.

واستقبل معالي وزير الحج والعمرة بعض الحجاج القادمين، ورَحَّبَ بهم داعيًا المولى عز وجل أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا. وقَدَّمَ الحجاج شكرهم على ما لقوه من حسن استقبال، وترحيب من جميع المسؤولين فى منظومة الحج والعمرة.

رافق معالي وزير الحج والعمرة في الزياره التفقدية، مدير فرع الوزارة بجدة مروان السليمانى، ومدير صالات الحج والعمرة نبيل حداد، ومكتب الوكلاء الموحد، والمدراء المناوبين من جميع الجهات المعنية.