اعتقال وزير المالية الأثيوبي بتهمة الفساد - صحيفة صدى الالكترونية

أديس أبابا(صدى):

اعتقلت السلطات الإثيوبية، أول مسؤول حكومي رفيع في سياق حملة تشنها ضد الفساد في مرافق الدولة.

وقال موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية، إن أليمايهو غوجو، وزير المالية والتنمية الاقتصادية، قد اعتقل بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه في جلسة استثنائية الجمعة.

وقد اعتقلت السلطات 50 شخصا، بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، منذ 25 يوليو.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة ضد الفساد تشنها إثيوبيا وشملت مسؤولين حكوميين كبار في وزارة المالية والتنمية الاقتصادية وهيئات الطرق وصناعة السكر والجهاز الإداري الحكومي في العاصمة فضلا عن سماسرة ورجال أعمال يشتبه بضلوعهم بصفقات فساد.