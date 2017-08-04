قطة وكلب يقودان الشرطة لمطلوب أمني مرتين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ساهمت قطة وكلب في إرشاد الشرطة إلى مكان مطلوب أمني مرتين، وفي كل مرة يتم إلقاء القبض عليه بعد دراسة سلوكهما.

الطريف في الأمر أن القطة والكلب يعودان للمواطن الروسي المتهم بالمماطلة في تسديد ديون تجاوزت 6 آلاف دولار أمريكي.

وفي المرة الأولى تصرف الكلب بعصبية لافتًا النظر بالقرب من مدخل حمام عام، ما لفت انتباه رجال الشرطة فتم القبض عليه، وتم إصدار حكم بالأعمال الإلزامية لمدة 80 ساعة.

ولم يقم المتهم بسداد كامل الديون المترتبة عليه والتي تتمثل في مصاريف رعاية ابنه، فتم القبض عليه مجددًا بمساعدة القطة التي كانت تنظر إلى صندوق خشبي كبير باهتمام؛ فقامت الشرطة بالبحث فيه وضبط المتهم للمرة الثانية.