⁠⁠⁠⁠⁠إصابة وزير فلسطيني خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمظاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أصيب رئيس مقاومة الجدار والاستيطان، برتبة وزير وليد عساف، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة فلسطينية خرجت تنديداً بشروع قوات الاحتلال بإقامة برج عسكري في قرية خرسا جنوب الخليل، بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال قمعوا المسيرة رغم أنها سلمية، وأطلقوا الرصاص المطاطى وقنابل الغاز على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم إلى جانب عساف.

وكانت قوات الاحتلال، اعتلت، صباح اليوم، أسطح عدة منازل فى قرية خرسا جنوب مدينة دورا فى الخليل، قبيل تنظيم فعالية احتجاجية على إقامة برج عسكرى للجيش فى المكان.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السابق، زياد أبو عين، 55 عاما، استشهد فى ديسمبر 2014، متأثرا بإصابة أصيب بها خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى بلدة ترمسيعا شمال مدينة رام الله.

وأصيب ” أبو عين ” ، بجروح بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه، فيما أصيب بحالة اختناق شديدة إثر قمع المسيرة السلمية بوابل من قنابل الغاز المسيلة للدموع، لينقل إلى مجمع فلسطين الطبى، ويعلن استشهاده بعد ساعة من إصابته.