" الصحة اليمنية " :1890 وفاة بالكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن وزير الصحة العامة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم، أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الكوليرا في بلاده منذ 27 إبريل الماضي وحتى نهاية يوليو بلغ 1890 حالة، في عموم المحافظات.

وقال باعوم في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية: إن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات حجة، وصنعاء، والحديدة، وعمران، وإب التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

وعزا وزير الصحة اليمني، تراجع نسبة الوفيات من الوباء في أواخر شهر يوليو الماضي إلى الدعم المقدم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية.