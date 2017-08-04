تكريم صحة مكة المكرمة ضمن أفضل 5 إدارات على مستوى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أطلقت وزارة الصحة مؤخرًا برنامج ” أداء الصحة ” ، بهدف تحسين أداء المستشفيات، إذ نفذت صحة مكة المكرمة أكثر من 40 مشروعًا تحسينيًا بالمستشفيات الخمسة الكبرى بالعاصمة المقدسة.

وشملت المشاريع التحسينية كل من مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وتضمنت المشاريع التحسينية الأقسام الحيوية بالمستشفيات، وهي أقسام: الطوارئ، والعنايات المركزة، والتنويم الداخلية، والعيادات الخارجية، والمختبرات، وبنوك الدم، وأقسام الأشعة، وأقسام العمليات الجراحية.

من جانبه؛ سَلَّمَ معالي نائب وزير الصحة حمد الضويلع؛ شهادة شكر للدكتور وائل مطير، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة منطقة مكة المكرمة، ضمن أفضل 5 إدارات متميزة، الأمر الذي سيزيد من كفاءة الأداء، وتحسين الإنتاجية للمستشفيات، والذي سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والمقيم، وزوار بيت الله الحرام.