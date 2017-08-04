مصرع 3 انقلابيين برصاص الجيش اليمني في شبوة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي ثلاثة مسلحين من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش اليمني المدعوم من قبل التحالف العربي استهدف سيارة تحمل عناصر للميليشيا الانقلابية بمنطقة الصفحة، فيما استهدف الجيش اليمني موقعًا في قرن صوفة غرب عسيلان.

يأتي ذلك بعد أن تصدى اللواء 19 والمقاومة أمس لمحاولة تسلل عناصر من الميليشيا على جبهة لخيضر بعسيلان وأجبروها على التراجع والفرار.