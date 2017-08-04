الألعاب النارية تضيء سماء غابة رغدان في الأسبوع السادس لمهرجان الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

يبدأ عرض الألعاب النارية في أسبوعه السادس، لينير سماء غابة رغدان، مساء اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يشهد منتزه رغدان توافد أعداد كبيرة من الزوار وأهالي المنطقة، لمشاهدة العرض.

يأتي ذلك ضمن فعاليات اللجنة المنظمة لمهرجان صيف منطقة الباحة ” باحة الكادي.. مصيف بلادي 38 ” مساء كل يوم جمعة، لتنطلق فعالية الألعاب النارية من أرض غابة رغدان، لتغطي سماء الباحة بأحدث التشكيلات العصرية، وتستمر عروضها على مدار أيام الصيف.

وانتهى القائمون عن المهرجان من التجهيزات اللازمة، واتخاذ جميع احتياطات الأمن والسلامة بهدف توفير السلامة للجمهور، في حين يستمتع أهالي وزوار المنطقة بعروضٍ رائعة تضيء سماء المنطقة، ويحرص الكثيرون من الزوار على التقاط صور للألعاب النارية التي تشكل ألوانا جمالية في سماء المنتزه.