واشنطن تهدد بملاحقة صحفيين نشروا معلومات حساسة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن وزير العدل الأمريكي، أنه يجري حاليًّا مراجعة السياسات الخاصة بمذكرات استدعاء وسائل الإعلام بشأن تسريبات المخابرات، وذلك على خلفية نشر معلومات حساسة عبر بعض وسائل الإعلام.

وأدان الوزير جيف سيشنز التسريبات الإعلامية التي تتعلق بالإدارة الأميركية، مؤكدًا أن وزارته لن تترد في توجيه اتهامات لمن يقومون بالتسريبات.

وقال سيشنز في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: إننا نحترم الدور الهام الذي تلعبه الصحافة، وسنعطيهم كل الاحترام، لكن من غير المقبول أن يعرضوا حياة الآخرين للخطر دون عقاب.