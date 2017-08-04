بالصور.. أقوى استعراض لسرب " الصقور " في سماء تبوك بطائرات " بي هوك " - صحيفة صدى الالكترونية

تهاني الجهني(صدى):

شاركت القوات الجوية الملكية بسرب ” الصقور السعودية ” ، في النسخة الخامسة لمهرجان الورد والفاكهة، والذي انطلقت فعالياته بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك.

وأثار استعراض السرب بطائرات الـ ” بي هوك ” إعجاب وأنظار الجمهور المتتبع لفعاليات المهرجان باللوحات المثيرة التي رسمها فريق الصقور في السماء، والحركات التقنية والفنية الدقيقة التي نفذها الفريق الأشهر عالمياً في مجال الاستعراضات الجوية.

وشاهد الحضور جملة من الحركات الالتفافية الجماعية والفردية، وحركات الطيران بالتوازي أو التقاطع، وهي من الاستعراضات التي يمتاز بها طيارو الصقور السعودية، وزاد من حجم هذا الإبداع جمالية ونضارة الدخان الذي تنفثه الطائرات التي رسمت لوحات زينت سماء المهرجان الذي يقام على مساحة 100 ألف متر مربع.

ويعكس العرض المهارات الخاصة التي يمتلكها فريق الصقور السعودية، إذ برع الطيارون في التحليق على ارتفاعات عمودية وعالية، وهي من الحركات الاستعراضية التي يمتاز بها الفريق، بالإضافة إلى حركات انفرادية على علو بسيط، والتحليق السريع مع تغيير الاتجاه عكسيا بشكل مفاجئ.

وتأسس فريق الصقور في يونيو 1997م، وقدم أولى مشاركته فوق سماء الرياض بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة آنذاك، ليطلق الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على الفريق اسم “الصقور السعودية”.

ويستخدم السرب طائرات الـ ” بي أي إي هوك ” وهي طائرة تدريب نفاثة متقدمة، ومصممة خصيصا للطيران الاستعراضي، والمعروفة بقدرة دفعها الكبيرة، وقدرتها على تنفيذ مناورات حادة بشكل دقيق.

وعلى جانب آخر؛ يواصل مهرجان الورد والفاكهة فعالياته الترفيهية والتثقيفية بحضور وتفاعل كبير من الأهالي وزوار المنطقة، ويقدم الكثير من المنتجات الصيفية من الفاكهة في أكثر من موقع، وعرضها بطرق وأشكال فنية وهندسية بصحبة الورد الطبيعي، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي تميزت خلال المهرجانات السابقة بحضورها المميز بما لديها من إرث تراثي خاص في صناعة النسيج والأكلات الشعبية.