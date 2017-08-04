إتفاقي سابق يهدد نادٍ مغربي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد المدير الفني السابق لفريق الاتفاق السابق والرجاء المغربي حالياً الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ، أنه سيقدم استقالته حال عدم التزام إدارة القلعة الخضراء بسداد رواتب اللاعبين.

وعقد اللاعبين جلسة مع المدرب الإسباني، وأبلغوه بعدم رضاهم عما يحدث، وخاصة أن سعيد حسبان رئيس النادي يماطل في تسديد المستحقات المالية المتأخرة منذ عدة شهور

وشهدت الفترة الماضية رفض لاعبي الرجاء العودة للتدريبات استعدادا للموسم الكروي الجديد، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، وتدخل عدد من داعمي النادي من بينهم رئيس #الرجاء وطالبوهم بالعودة للتدريبات، على أن يحصلوا على رواتبهم خلال مدة محددة.