بالصور.. تدشين بورش كايين 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تضع بورش لمساتها النهائية على الكايين 2018، وتبين لنا ذلك من رصد نموذج اختباري لها بعدسات المصورين التجسسيين في أوروبا.

وبما أن الكايين هي واحدة من أكثر سيارات بورش مبيعًا، فما كان منها إلا أن تجعل تصميمها تطوري مألوفًا بخليفته.

في حين أنه من الصعب التفرقة بين الموديلين، إلا أن الكايين الجديدة لديها مقدمة محسّنة بمصابيح أمامية نحيلة وشبك مبرد محدث وممتص صدمات أمامي جديد.

إذا عدنا للوراء سنرى مصابيح خلفية جديدة تشبه باناميرا سبورت توريزمو، إلى جانب خط سقف رياضي ونافذة خلفية صغيرة خلف الأبواب.

لم تكشف بورش عن كثير من التفاصيل، ولكن الكايين من المقرر أن يستخدم في أُسُسها منصة MLB والقابعة عليها أودي Q7 وبنتلي بنتايجا، ما سيخفض من وزن الموديل بقدر 200 كيلوجرام عن خليفته.

أما بالنسبة لخيارات الطاقة، فمن المتوقع أن تستمد من الباناميرا لذا ربما تأتي النسخة الأقل قوة بسعة 3 لتر 6 سلندر قوة 330 حصان و448 نيوتن.متر، بينما النسخة المتوسطة كايين S فقد تأتي بمحرك توربيني مزدود 2.9 لتر 6 سلندر قوة 440 حصان و548 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما بالنسبة للكايين تيربو عالية الأداء، فمن المقرر أن تأتي بمحرك توربيني مزدوج 8 سلندر قوة 550 حصان و767 نيوتن.متر من عزم الدوران، وإذا لم يكن ذلك كافيًا فمن المقرر طرح كايين تيربو S E-Hybrid ويقال أنها ستأتي بقوة 680 حصان.