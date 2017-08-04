شاهد " بوتين " في رحلة بحرية بصحبة وزير الدفاع الروسي - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أصدر الكرملين صورًا للرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” خلال نزهة بحرية في ” سيبريا ” وبصحبة وزير الدفاع ” سيرجي شويجو ” .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ” ” ديميتري بيسكوف ” ، بأن درجة الحرارة المنخفضة للغاية في سيبيريا لم تمنع ” بوتين ” من خوض هذه الرحلة والصيد.

وتعد رحلات الصيد من بين عادات ” بوتين ” التقليدية التي يحافظ على القيام بها رغم سنه الذي تجاوز الثالثة والستين حيث التقطت له عدة صور في سنوات سابقة أحيانا عند صيد النمور أو الدببة.