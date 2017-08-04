" بتكوين كاش " تتراجع 57% خلال يومين - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تراجعت اثنتان من أكبر بورصات تداول العملات الرقمية في العالم عن رفضهما للنسخة الجديدة من عملة ” بتكوين ” والمعروفة بـ ” بتكوين كاش ” ، وقررتا تداولها بداية من يناير القادم.

ومنذ بدء تداولها الثلاثاء، بلغت ” بتكوين كاش ” أعلى مستوى لها عند 756 دولارًا خلال تعاملات الأربعاء إلا أنها هبطت لتداول اليوم الجمعة قرب 318 دولارًا، بانخفاض نسبته 57%، علمًا بأن عملة ” بتكوين ” الأصلية يجرى تداولها عند 2873 دولارًا، وفقًا لموقع ” كوين ماركيت كاب ” .

وقال مدير الاتصالات في ” كوينبيز ” ” ديفيد فارمر ” في بيان إلكتروني الخميس: لقد نظرنا في جميع القضايا ذات الصلة بالعملة الجديدة وفي النهاية قررنا دعمها لصالح عملاء بورصتنا.

وأضاف أن ” كوينبيز ” تخطط لبدء تداول ” بتكوين كاش ” بحلول يناير من العام القادم، على افتراض عدم ظهور أي مخاطر متعلقة بها حتى هذا الموعد، وجاءت هذه التصريحات مشابهة تمامًا لما جاء في بيان لبورصة ” جي دي إيه إكس ” .

وقالت ” كوينبيز ” التي يستخدم منصتها نحو 9 ملايين شخص، في وقت سابق، إنها وبورصتها التابعة ” جي دي إيه إكس ” ، لن تدعما العملة الرقمية الجديدة بسبب مخاوف تتعلق باستقرار القيمة والأمان.