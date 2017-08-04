مثلجات " خطيرة " تصيب طفلا بثقب في معدته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سقط طفل عمره 12 عاما ضحية حلوى قاتلة، معالجة بالنيتروجين السائل المستخدم في إعداد المثلجات في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء Yonhap، أن الحادثة وقعت أثناء زيارة الطفل لحديقة مائية في مدينة تشيونان، بمقاطعة North Chungcheong، يوم الثلاثاء 1 أغسطس، حيث تناول حلوى اسمها ” Dragon’s Breath ” .

ويتم إعداد حبوب الحلوى هذه، عن طريق إغراقها بالنيتروجين السائل، بحيث تتبخر عند أكلها وتنتج الدخان الذي يتصاعد من الفم.

ويبدو أن الصبي الكوري الجنوبي تناول بعضا من السائل الموجود في الجزء السفلي من الكأس المليئة بالحلوى، ما تسبب بحدوث ثقب يبلغ 5 سم في معدته، إذ تم نقله إلى المستشفى العام بالمدينة، حيث خضع لعملية جراحية.

وتقوم الشرطة المحلية بالتحقيق في الحادث، حيث أُغلق المطعم الذي يقدم هذه الحلويات الخطرة دون ترخيص، وفقا للشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن النيتروجين السائل يُضاف إلى الأطباق، وخاصة المشروبات كمبرد ومطلق للبخار، ما أدى لانتشاره بسرعة في جميع أنحاء الحانات والمطاعم حول العالم.

ويذكر أن حادثا مماثلا وقع في كوريا الجنوبية بنيودلهي، في يوليو الماضي، ما أدى إلى فرض حظر على تقديم الأطعمة المعالجة بالنيتروجين السائل في المدينة.