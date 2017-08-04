أول ظهور لـ " الوليد بن طلال مع هشام طلعت مصطفى " بشرم الشيخ - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرت عبر صفحة سوهو سكوير شرم الشيخ على ” تويتر ” تجمع رجلى الأعمال الوليد بن طلال و هشام طلعت مصطفى على أحد الكافيهات بمدينة شرم الشيخ عاصمة السياحة فى البحر الأحمر.

وكان خبراء توقعوا أن عودة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى سيساهم فى إحداث تأثير إيجابى على السوق العقارى وقطاع العقارات بالكامل، نتيجة لخبرته الكبيرة فى هذا المجال، ومشروعاته الكبرى التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة وتنمية عمرانية متكاملة.

ويقول خبراء إن مشروعات طلعت مصطفى فى القطاع العقارى وأبرزها مدينتى والرحاب تؤكد أن رجل الأعمال لديه رؤية قوية واضحة، حيث استطاع أن يخلق من صحراء جرداء مدينة وتجمع سكنى خيالى.

فيما أفاد خبراء إلى أن ظهور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مع الوليد بن طلال يشير إلى احتمالات تدشين مشروعات عقارية مشتركة فى المستقبل القريب.